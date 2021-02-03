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Средняя стоимость авиабилета из Екатеринбурга в Москву за год снизилась на 33%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Средняя стоимость авиабилета по маршруту Екатеринбург — Москва (в одну сторону) в начале 2021 года (отправление с 1 января по 31 марта) составила 3 тыс. 833 руб. Это на 33% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (5 тыс. 704 руб.), говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Спрос (общее число бронирований) на направление Екатеринбург — Москва за год вырос на 60%.

По данным аналитиков Туту.ру, средний чек за перелет по России в одну сторону в январе 2021 года был на 11% ниже, чем год назад.

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