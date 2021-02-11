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Количество зарегистрированных прав в отношении земельных участков на Среднем Урале за год сократилось на 12%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Количество зарегистрированных прав в отношении земельных участков в Свердловской области в 2020 году составило 108 тыс. 047, что на 12% ниже аналогичного показателя предыдущего года (123 тыс. 375). Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

«При этом общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения в 2020 году выросло на 2% и составило 302 тыс. 093, в 2019 году — 296 тыс. 380», — говорится в сообщении.

Существенно выросла в 2020 году регистрация прав на машино-места: зарегистрировано 4 тыс. 065 прав, что на 20% превышает показатель 2019 года (3 тыс. 391).

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