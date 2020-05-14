Жителей Свердловской области будут судить за незаконный оборот изумрудов стоимостью более 4,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. В Свердловской области перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемых в незаконном обороте изумрудов общей массой свыше 3,9 кг и стоимостью более 4,1 млн руб., сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и ГУ МВД России.



Как сообщил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых, в качестве фигурантов по делу проходят уроженец Казахстана гражданин Чекулай 1967 года рождения и житель Свердловской области по фамилии Валугин 1968 года рождения.



Следствием установлено, что в 2020 году один из задержанных, проживающий рядом с предприятием по добыче драгоценных камней в городе Асбесте, имея знакомых среди работников, приобрел изумруды в необработанном виде. Второй нашел потенциального покупателя, в роли которого выступил сотрудник правоохранительных органов.



Злоумышленники были задержаны в пос. Изумруд Малышевского городского округа после демонстрации природных драгоценных камней потенциальному покупателю. В их задержании также участвовали сотрудники регионального УФСБ России.



Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК РФ «Совершение сделки, связанной с драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством, незаконные хранение и перевозка драгоценных камней, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд.



Материалы в отношении неустановленного продавца изумрудов выделены в отдельное производство, уточняют в прокуратуре.