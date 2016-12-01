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Сегодня, 14:04

Свердловский ОПК нарастил долю производства гражданской продукции до 35%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Уровень выпуска гражданской продукции оборонно-промышленными предприятиями Свердловской области достиг почти 35% в общем объеме производства. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель министра промышленности и науки Среднего Урала Игорь Зеленкин.

«Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин поставил стратегическую задачу — довести выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30%, а в 2030 году — до 50% от общего объема производства. Свердловской области удается успешно выполнять плановые показатели. По итогам 2019 года нам удалось увеличить долю гражданской техники до 32%. В 2020 году, по предварительным оценкам, показатель вырос до 35%», — заявил И. Зеленкин.

По его словам, в настоящее время на Среднем Урале насчитывается 40 военно-промышленных предприятий. Из них 27 — производственные, 13 — научно-исследовательские.

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