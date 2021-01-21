На Южном Урале количество выданных новых кредитных карт в январе сократилось на 11,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Свердловской области в январе 2021 года было выдано 21 тыс. 997 новых кредитных карт, ...

Число выданных новых кредитных карт на Среднем Урале в январе снизилось на 15,3%

В Свердловской области в 2020 году было выдано 283 тыс. 463 новых кредитных карты, что на 26,9% меньше показателя ...

Число выданных в 2020 году новых кредитных карт на Среднем Урале снизилось на 26,9%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. В Свердловской области в 2020 году было выдано 283 тыс. 463 новых кредитных карты, что ...

Число выданных в 2020 году новых кредитных карт на Среднем Урале снизилось на 26,9%

На Южном Урале в 2020 году более чем на четверть сократилось количество выданных новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 21.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 248 тыс. 598 новых кредитных карт, что на ...