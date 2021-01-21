На Южном Урале количество выданных новых кредитных карт в январе сократилось на 11,5%

УрБК, Челябинск, 18.02.2021. В Челябинской области в январе 2021 года было выдано 19 тыс. 805 новых кредитных карт, что на 11,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (22 тыс. 377 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных новых кредитных карт оказалась Москва (44,5 тыс. ед.), на втором — Московская область (34,5 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (28,6 тыс. ед.), на четвертом — Санкт-Петербург (25,2 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Республика Башкортостан (22,1 тыс. ед.).
Согласно исследованию НБКИ, наиболее заметное сокращение выдачи новых кредитных карт в январе 2021 года было отмечено в Самарской области (минус 21,5%), Краснодарском крае (минус 19,9%), Московской (минус 16,5%) и Нижегородской (минус 17,9%) областях, а также Санкт-Петербурге (минус 17,9%).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. В связи с этим они предоставляют кредитные карты в первую очередь тем заемщикам, долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне.
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