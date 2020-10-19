Власти Екатеринбурга запустили голосование по выбору проекта реконструкции парка имени 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Администрация Екатеринбурга запустила голосование по выбору концепции благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, горожане могут проголосовать за предложенные проекты на официальном портале Екатеринбурга.



«Одной из основных проблем рекреационной зоны является сезонное пересыхание или же, наоборот, переполнение водоемов. Здесь также отсутствует, например, освещение и современные малые архитектурные формы. Представленные эскизные проекты включают в себя реконструкцию дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп, дополнительное озеленение и благоустройство парка», — говорится в сообщении.



Опрос продлится до 23.59 24 февраля 2021 года. Итоговое решение горожан будет являться основой для следующего этапа работы специалистов — разработки проектно-сметной документации благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ.



Отметим, что в прошлом году после масштабной реконструкции был открыт парк «Зеленая роща». В текущем году завершатся работы по благоустройству парка ХХII Партсъезда у Дворца молодежи. Проект реконструкции этой зеленой зоны был принят после широких общественных обсуждений. Впоследствии городские власти в тесном контакте с местными жителями вносили коррективы в проект.