Власти Екатеринбурга запустили голосование по выбору проекта реконструкции парка имени 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Администрация Екатеринбурга запустила голосование по выбору концепции благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, горожане могут проголосовать за предложенные проекты на официальном портале Екатеринбурга.
«Одной из основных проблем рекреационной зоны является сезонное пересыхание или же, наоборот, переполнение водоемов. Здесь также отсутствует, например, освещение и современные малые архитектурные формы. Представленные эскизные проекты включают в себя реконструкцию дорожно-тропиночной сети, организацию входных групп, дополнительное озеленение и благоустройство парка», — говорится в сообщении.
Опрос продлится до 23.59 24 февраля 2021 года. Итоговое решение горожан будет являться основой для следующего этапа работы специалистов — разработки проектно-сметной документации благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ.
Отметим, что в прошлом году после масштабной реконструкции был открыт парк «Зеленая роща». В текущем году завершатся работы по благоустройству парка ХХII Партсъезда у Дворца молодежи. Проект реконструкции этой зеленой зоны был принят после широких общественных обсуждений. Впоследствии городские власти в тесном контакте с местными жителями вносили коррективы в проект.
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. В Екатеринбурге началась выборочная компания, посвященная благоустройству парка имени ...02.10.2020 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции парков XXII Партсъезда и Зеленая роща
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2020. Представители администрации Екатеринбурга проинспектировали ход реконструкции парка ...30.07.2020 Общественники проверили ход работ по благоустройству парка у Дворца молодежи в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2020. В Екатеринбурге группа общественного контроля проверила ход работ по благоустройству ...21.05.2020 Благоустройство парка XXII Партсъезда в Верх-Исетском районе Екатеринбурга продлится до ноября 2021 года
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга начинается масштабное благоустройство парка XXII ...31.07.2012 Решение вопроса о строительстве станции юннатов в парке имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге отложено
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2012. Рассмотрение вопроса о строительстве нового здания экологического отделения ГБОУ СО ...