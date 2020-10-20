Энергетики «Россети Урал» — «Челябэнерго» подключили к электросетям приют для животных в Агаповском районе Южного Урала

УрБК, Челябинск, 18.02.2021. Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» завершили работы по подключению к электросетям приюта для животных, расположенного вблизи п. Янгелька Агаповского района Южного Урала.



Как сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго», для обеспечения подачи электроэнергии специалисты «Россети Урал» установили трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором мощностью 250 кВА, построили воздушную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 160 метров, а также смонтировали специальное оборудование секционирования и автоматики и распределительный шкаф с измерительным комплексом электроэнергии в точке присоединения.



«Современный электросетевой комплекс способен обеспечить выдачу мощности в объеме 170 кВт, необходимой для надежного электроснабжения социально значимого объекта. При монтаже специалисты «Россети Урал» использовали высокотехнологичный самонесущий изолированный провод (СИП), который гарантирует отсутствие риска для животных и птиц и сводит к нулю возможность получения электротравмы», — сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».



Все работы выполнены в рамках реализации программы технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго». Заявителем по объектам технологического присоединения выступила Агаповская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных.



Проведенная работа энергетиков обеспечит комфортные условия содержания бездомных животных, отловленных в десяти муниципалитетах юга Челябинской области: Агаповского, Кизильского, Нагайбакского, Верхнеуральского, Варненского, Брединского, Карталинского районов, городов Карталы и Магнитогорск, Локомотивного городского округа.