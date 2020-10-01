«Атомстройкомплекс» выполнил первый этап проектных работ по благоустройству Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Компания «Атомстройкомплекс» выполнила первый этап проектных работ по благоустройству Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге по заказу министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает пресс-служба застройщика.



«Проектирование проводится в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области», который является одним из направлений национального проекта «Экология». Первый этап проектных работ затронул участок лесопарка от ул. де Геннина до перспективной ул. Чкалова. Его главной задачей стало сохранение природного богатства лесопарка и создание возможностей для горожан пользоваться ими. Для безопасных и комфортных прогулок по лесопарку архитекторы запроектировали две входные группы с картами тропинок парка, запланировали приведение в порядок двух существующих пешеходных маршрутов («Северные подходы» и «Тропа лесничего»), разработали проекты двух типовых площадок для отдыха с лавочками и столиками, двух спортивных площадок с тренажерами и скалодромом, одного арт-объекта, а также предусмотрели расстановку лавочек, урн, элементов системы навигации», — говорится в сообщении.







«Особенностью реализации этого проекта стал принципиально новый подход к согласованию благоустройства с жителями. Разработке проекта предшествовал учет всех существующих тропинок, несколько этапов изучения сложившихся сценариев использования территории лесопарка жителями, сбора их пожеланий и замечаний по развитию территории, а также последующее обсуждение с жителями концепции обновления парка, предложенной архитекторами», — рассказывает директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.



Архитекторы и жители оказались едины во мнении: главным преимуществом парка является природное разнообразие. Поэтому разработанная по инициативе «Атомстройкомплекса» концепция определила развитие Юго-Западного лесопарка как первого на Урале парка природных ощущений.







«Мы постарались учесть максимум пожеланий жителей: так, на презентации концепции жители попросили нас вместо нескольких арт-объектов установить дополнительные лавочки, а также использовать антивандальные форматы малых архитектурных форм. Мы оставили только один арт-объект — металлическую фигуру медведя, которая рассчитана на то, чтобы по ней лазили дети — она будет установлена на пересечении «Тропы здоровья» и «Северных подходов». Также предусмотрели 17 отдельно стоящих лавочек вдоль «Тропы здоровья» в дополнение к типовым площадкам отдыха. Отдаем предпочтение массивным прочным материалам в изготовлении уличной мебели, чтобы они дольше прослужили и сохранили опрятный вид», — заявила Е. Спирина







Но самым главным результатом работы, по мнению Екатерины Спириной, должна стать современная и понятная навигация. Сегодня многие жители не используют весь потенциал парка, поскольку не могут ориентироваться в нем. Обновленная навигация устанавливает приоритет пешеходов перед велосипедистами, маркирует маршруты, в том числе «секретные тропы», обозначает их протяженность. Часть навигационных стоек, кстати, будет объединена с кормушками для птиц и белок: в них предусмотрены емкости, где можно оставить корм.



Изображения предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»