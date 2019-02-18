Экономия ММК от внедрения новых технических разработок в 2020 году составила около 1 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 18.02.2021. Внедрение новых технических разработок на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в 2020 году позволило сэкономить предприятию около 1 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.



В ПАО «ММК» отмечают, что для поиска новых технических решений ежегодно проводится смотр внедрения в производство передового производственного, научного и экономического опыта.



В 2020 году в мероприятии приняли участие четыре совета референтов производств и 30 референтских групп, в которых работали 58 референтов и 52 технических информатора. Производственными структурными подразделениями решено семь проблемных тем, в стадии решения и технической проработки находятся 55 тем, остальные перенесены на более поздний срок. Референты изучили почти 4 тыс. источников. Рекомендовано к внедрению 548 мероприятий. Внедрено в производство 319 новшеств с ожидаемым экономическим эффектом 964,3 млн руб.



По итогам общественного смотра передового научно-технического опыта лучшей референтской группой ПАО «ММК» по первой группе цехов в 2020 году, как и годом ранее, стала референтская группа доменного цеха, референты которой заимствовали из источников научно-технической информации и внедрили в производство 4 мероприятия с ожидаемым экономическим эффектом более 141 млн руб. Вторые места заняли референтские группы Рудника и цеха РОФ горно-обогатительного производства (ожидаемый экономический эффект 76 и 72,9 млн руб. соответственно).



По второй группе цехов лучшей вновь была признана референтская группа кислородного цеха, референты которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в производство 18 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом около 239 млн руб. Второе место в этой группе цехов присуждено референтским группам ТЭЦ (6 новшеств с экономическим эффектом 108,9 млн руб.) и Центральной электротехнической лаборатории (20 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом 65 млн руб.).



В соответствии с распоряжением заместителя генерального директора ПАО «ММК» по производству Сергея Унру, в 2021 году стартовал новый общественный смотр внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта, а приказом по комбинату «Об организации работы по научно-технической информации и пропаганде в 2021 году» утвержден новый перечень из 63 проблемных тем, требующих своего решения и затрагивающих все переделы промплощадки.