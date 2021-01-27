Аналитики ЦБ отмечают ускорение роста цен на бананы, чай и кофе в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе 2021 года выросла на 0,4 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,6%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Годовой темп прироста цен на продовольствие в УрФО в январе 2021 года увеличился по сравнению с декабрем на 0,6 п. п., до 6,7%.
«Ускорение роста цен на свинину и мясо птицы связано с увеличением издержек на корма (на основе зерновых и масличных культур), биодобавки и ветеринарные препараты, в том числе из-за ослабления рубля (заметная часть кормов, биодобавок и препаратов — импорт или с импортной составляющей в затратах). Кроме того, на предложение мяса кур негативно повлияли вспышки птичьего гриппа в ряде регионов страны. Увеличение темпов прироста стоимости кондитерских изделий по-прежнему обусловлено ростом затрат на основные ингредиенты (муку и сахар), которые еще не были полностью перенесены в цены», — говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики ЦБ, сложности, связанные с логистикой поставок некоторых продуктов, в том числе завозимых из других регионов и стран, на фоне противоэпидемических ограничений привели к росту цен на рыбу, бананы, виноград, чай, кофе.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с декабрем увеличился на 0,3 п. п., до 4,4%.
«Основной вклад в ускорение внесла динамика цен на автомобильный бензин. Отпускные цены на топливо как на оптовом рынке, так и в рознице выросли главным образом из-за изменений в налогообложении производителей (повышение акцизов на моторное топливо и ставки налога на добычу полезных ископаемых)», — отмечают аналитики ЦБ.
В январе годовой темп прироста цен на услуги вырос на 0,3 п. п., до 2,3%, чему способствовало смягчение ограничительных мер на некоторые направления международного авиасообщения.
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