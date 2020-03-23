Российские торговые сети получили уведомления о повышении цен на яйца и мясо птицы

УрБК, Москва, 17.02.2021. Минпромторг РФ получил уведомление от ритейлеров о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы, пишет газета «Известия».
Торговые сети, в свою очередь, получили заявки о повышении цен от производителей, которые сослались на подорожание кормов и сокращение поголовья. В своем уведомлении сельхозпроизводители просят увеличить стоимость на 10%.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков считает, что на фоне падения платежеспособности населения ритейлеры вряд ли пойдут на уступки в переговорах с производителями.
В то же время в Минсельхозе РФ не располагают информацией о возможном повышении цен на яйца и мясо птицы.
УрБК, Москва 23.03.2020. Рабочая группа по противодействию распространению коронавируса предложила освободить от ...03.10.2019 Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукты питания
УрБК, Москва, 03.10.2019. Минсельхоз РФ не видит оснований для резкого роста цен на основные продукты питания в стране. ...03.10.2019 Продовольственные товары в России до конца 2019 года подорожают на 3,5%
УрБК, Москва, 03.10.2019. Продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%, что не превысит уровень инфляции, ...21.01.2015 Говядина в январе выросла в цене на 1,6%
УрБК, Москва, 21.01.2015. С начала года на мясном рынке России больше всего подорожала говядина — средние ...01.09.2014 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в сентябре увеличит цены на мясо птицы
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2014. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в первой половине сентября планирует увеличить отпускные ...