Цены на готовую мясную продукцию в России могут вырасти на 10-15%

УрБК, Москва, 16.02.2021. Мясопереработчики направили ритейлерам запросы о повышении закупочных цен на свою продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Такие запросы уже получили сети «Лента» и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»).
Мясопереработчики в своих заявлениях сослались на подорожание продукции. Так, с февраля 2020 года по февраль 2021 года цена на 1 кг тушки бройлера первой категории выросла с 87-92 руб. до 134-138 руб., цена на свинину на кости увеличилась с 119 руб. за 1 кг до 134-138 руб.
В целом в своих запросах мясопереработчики добиваются повышения цен в диапазоне 10-15% (в зависимости от вида продукции).
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