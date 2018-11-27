Число обслуживаемых УБРиР торговых терминалов в 2020 году увеличилось на 13%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Число обслуживаемых Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) торговых терминалов в 2020 году увеличилось на 13%, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«Специалисты УБРиР проанализировали количество представителей малого и микробизнеса, подключивших эквайринг от банка в 2020 году, и число проведенных за указанный период транзакций, сравнили их с аналогичными показателями за 2019 год и выяснили, что спрос на эквайринг за прошедший год значительно возрос. Исследование проводилось по всей территории присутствия финансовой организации. Согласно анализу данных, количество клиентов, использующих торговый эквайринг УБРиР в своей деятельности, за 2020 год увеличилось на 20%, а число обслуживаемых банком торговых терминалов — на 13%», — говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты, рост подключений был обусловлен в первую очередь пандемией коронавируса: многие предприниматели были вынуждены в срочном порядке обращаться к эквайрингу, поскольку все большее число покупателей отказывалось от использования наличных средств и переходило на безналичный расчет. Об этом говорят и полученные в результате анализа данные о транзакциях, прошедших через торговые терминалы УБРиР. Количество таких транзакций за 2020 год увеличилось на 29%, средняя сумма при этом практически не изменилась. Число транзакций на один торговый терминал за год увеличилось на 17%.
Исследование показало, что спрос на интернет-эквайринг в 2020 году также возрос: количество подключивших его в УБРиР представителей малого и микробизнеса увеличилось на 46%, а число виртуальных терминалов — на 88%.
Аналитики банка связывают такой рост также с карантинными мерами, результатом которых в том числе стало ограничение работы или закрытие многих офлайн-магазинов и, как следствие, массовый переход предпринимателей в онлайн-среду: продажа товаров и услуг через сайты, соцсети, мессенджеры, интернет-магазины. Это также подтверждает увеличение количества транзакций через виртуальные терминалы за год в 2,2 раза. Средняя сумма такой транзакции выросла на 9%, а количество проводимых через один терминал операций — на 20%.
«Напоминаем, что подключение к интернет-эквайрингу от УБРиР проводится онлайн и клиенту не нужно приезжать для этого в офис. Также онлайн клиент может управлять продажами в личном кабинете, находясь в любой точке мира, требуется лишь доступ к интернету. Ставка по услуге фиксирована и составляет 1,9%. Подключение торгового эквайринга проводится УБРиР в течение трех дней, при этом терминал выдается банком бесплатно. Комиссия по услуге начинается от 1,69%», — рассказали в пресс-службе УБРиР.
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