Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 5,10%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. По состоянию на 11 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 108 тыс. 188 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 10 февраля число безработных составляло 108 тыс. 403 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 215 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,10%.
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