Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за год вырос на 58%

Спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Свердловской области в 2020 году вырос на 58% по сравнению с предыдущим годом.
Как говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду за год увеличился на 2%.
Объем предложения в категории купли-продажи вырос на 5%, в сегменте аренды показатель сократился на 29%.
Средняя стоимость покупки объекта в 2020 году увеличилась на 2%. Аренда подорожала в 2,2 раза.
«В 2020 году на рынке загородной недвижимости отмечались весьма интересные тенденции. Интерес к сегменту подогревался в течение всего года, несмотря на его сезонную составляющую. Ключевыми факторами здесь выступили локдаун, нестабильная эпидемиологическая обстановка и последовавший за этими событиями тренд на деурбанизацию», — сообщает руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.
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