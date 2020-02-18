ММК продолжает развивать промышленный туризм

В Магнитогорске проходит рабочий визит заместителя министра экономического развития Челябинской области Андрея Минченко и представителей Уральской ассоциации туризма, в рамках которого накануне на площадке ПАО «ММК» состоялось совещание по развитию промышленного туризма.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, в состав делегации, посетившей ММК, также вошли президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и директор департамента развития туристской инфраструктуры АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Марина Обносова. По словам замминистра экономического развития Челябинской региона Андрея Минченко, производственные достижения компании, безусловно, вызывают интерес у туристов.



«Это поистине легендарный город, это город великих достижений, про Магнитогорск знает вся Россия. И в целом очень много людей хотели бы ваш город посетить, посмотреть, что же такого построили металлурги. Тем более что помимо достижений СССР у вас есть ничуть не меньшие достижения сегодняшнего дня в части внедрения самых современных металлургических производств, в части социальной среды, в части того, как город преобразился», — отметил Андрей Минченко.



На совещании гостей познакомили с развитием промышленного туризма на Магнитогорском металлургическом комбинате, который по праву считается одним из лидеров в этой сфере. Развитие данного направления на ММК началось еще осенью 2018 года, когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионных маршрута — два взрослых и два маршрута, ориентированных на детей. Увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии смогли по достоинству оценить тысячи магнитогорцев и гостей города. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили около 14,5 тыс. человек.



Позднее были разработаны два новых маршрута, рассчитанных на взрослых и детей старшего возраста. Один из них — «Новые технологии — чистый воздух» — предполагает посещение таких современных производственных объектов, как новая аглофабрика № 5 и листопрокатный цех № 11, которые оснащены новейшими природоохранными сооружениями. Другой маршрут — «ММК своими глазами» — включает обзорную экскурсию по комбинату и посещение уникального производства толстолистового проката.



После того как все экскурсии на ММК были остановлены из-за пандемии, к 75-летию Победы был подготовлен цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», рассказывающий о вкладе Магнитки в разгром немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. За цикл этих виртуальных экскурсий ММК был отмечен в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» на Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020.



Годом ранее комбинат уже становился лауреатом этой премии. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство. В планах перспективного развития направления промышленного туризма на ММК — проведение экскурсий «Маршрут Победы» уже в традиционном формате, создание маршрута выходного дня «Магнитогорск — вторая столица Южного Урала», организация виртуальных экскурсий в опасные и труднодоступные места ММК, а также организация экскурсий на Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».



Помимо этого, мощной точкой притяжения на туристической карте Магнитки должен стать масштабный многофункциональный парк, создаваемый в Магнитогорске по инициативе и при поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Этот парк так и называется — «Притяжение». Проект предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров. В числе ключевых объектов строительства нового парка — музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая арена и 4-звездочный отель. Ввод этих объектов запланирован на 2023-2025 гг. Также планируется строительство на осваиваемой территории многопрофильного медицинского центра.



Реализация проекта «Притяжение» окажет существенное влияние на жителей и экономику Магнитогорска и является ярким примером социальных инвестиций. Проект повлияет на экономику как за счет разовых инвестиций, так и за счет создания дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта может составить около 25 млрд рублей, будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест. За счет НДФЛ работников, задействованных в проекте, налоговые поступления могут составить около 100 млн рублей в год.



По словам руководителя направления по коммерции и маркетингу ООО «Территория Притяжения» Максима Ясько, реализация проекта строительства парка «Притяжение» откроет качественно новые возможности для образования, отдыха и здорового образа жизни магнитогорцев и гостей города; повысит привлекательность проживания в городе, будет способствовать деловой и туристической активности в городе; придаст индустриальному городу статус туристического, образовательного и медицинского центра национального уровня.



Важность направления промышленного туризма отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, для развития туризма в целом и в частности в УрФО одним из важнейших направлений является развитие промышленного туризма.



«Мы все наслышаны об успехах Магнитогорского металлургического комбината в этом направлении. Сейчас это одно из важнейших направлений, поскольку наш округ не имеет таких перспектив, как южные, в отношении пляжного туризма», — отметил М. Мальцев.



В ходе совещания участники также обсудили вопросы организации Форума по промышленному туризму, комплексного развития туризма юга Челябинской области, межрегионального развития территорий Южного Урала.



В конце мероприятия его участники смогли самостоятельно оценить особенности промышленного туризма на ММК, объехав экскурсионным маршрутом аглофабрику № 5, доменный цех и толстолистовой стан 5000. Приятным бонусом стало посещение сувенирного павильона, в котором каждый желающий может приобрести представленные в широком ассортименте товары и аксессуары с символикой ПАО «ММК» — начиная от ручек и блокнотов, заканчивая футболками, другими предметами одежды и аксессуарами.



Отмечается, что особое внимание при проведении экскурсий по ММК было уделено безопасности посетителей. Они в обязательном порядке проходили вводный видеоинструктаж по соблюдению правил техники безопасности, им был выдан полный комплект спецодежды и спецобуви, а также средств индивидуальной защиты. Кроме того, каждый экскурсант обеспечивался радио гид-системой, группы сопровождал квалифицированный экскурсовод, а по территории комбината группы перемещались на автобусе в сопровождении машины службы безопасности движения.



Сегодня, 10 февраля, в программе визита гостей знакомство с санаторно-курортной инфраструктурой ПАО «ММК» — санаторием «Юбилейный», горнолыжным центром «Металлург-Магнитогорск» и горнолыжным курортом Абзаково.



Отметим, что о важности развития внутреннего туризма на примере Свердловской области говорил в мае прошлого года Михаил Мальцев. По его словам, за последние семь лет Свердловская область существенно отстала от соседей, Челябинской и Тюменской областей, в части строительства загородных средств размещения. Он отмечал, что причиной этого стало отсутствие доверия инвесторов к власти — не реализовывались проекты государственно-частного партнерства, работа отраслевых областных министерств, которые курируют туристическое направление, оставалась неудовлетворительной.



Перспективным проектом для притяжения туристов на Средний Урал М. Мальцев назвал «Гору Белую».



«Единственный кластерный проект, имеющийся в нашей области в настоящее время, — это «Гора Белая», его преимущества в том, что он включает колоссальные территории, природные ресурсы; развивая его, можно обеспечить занятость множества людей. Но, прежде всего, он инициирован структурами власти и поддержан профсообществом. Конечно, там много спорных моментов, нюансов, которые нужно обсуждать, но сегодня альтернативы в регионе нет никакой и нет времени, чтобы ее создавать», — отметил президент Уральской ассоциации туризма.



Фото с официального сайта ПАО «ММК»