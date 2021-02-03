В Свердловской области отменили тестирование на COVID-19 пациентов на плановой медпомощи

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В медучреждениях Свердловской области отменили обязательное тестирование на COVID-19 пациентов, поступающих для оказания плановой помощи. Об этом сегодня на брифинге в Екатеринбурге заявил замглавы региона Павел Креков.



«В связи с тем, что вакцинация приобретает все более массовый характер, нет сейчас обязательного требования к тестированию людей, которые поступают на плановую медицинскую помощь», — сказал П. Креков.



В среднем в регионе ежедневно проводятся 10-11 тыс. тестирований граждан на коронавирусную инфекцию.



Ранее в Свердловской области было отменено требование обязательной сдачи теста на COVID-19 для прибывших туристов, которые ранее прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.