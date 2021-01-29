Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге за год снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга за январь 2021 года оказался на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали УрБК представители компании Watcom Group.



Напомним, что в декабре 2020 года Shopping Index снизился на 25,9%



«Рынок восстанавливается, учитывая традиционное снижение в январе. Происходит постепенное возвращение к прежнему ритму жизни из-за смягчения мер, связанных с карантином и массовой вакцинацией», — отмечают представители Watcom Group.