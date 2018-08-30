В Екатеринбурге за 2020 год закрылось 222 заведения общепита

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Екатеринбурге в течение 2020 года закрылось 222 заведения общественного питания. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель главы города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.
По его словам, за тот же период в городе открылось 195 заведений общепита.
«Что касается общественного питания, то это самая пострадавшая отрасль, потому что предприятия общественного питания не работали четыре месяца. Работали только навынос», — сказал В. Боликов.
Остальные отрасли, по его словам, пострадали в меньшей степени. К примеру, в сфере услуг закрылось всего пять предприятий. Подробные итоги 2020 года на товарном рынке замглавы города пообещал представить в конце I квартала 2021 года.
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