Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 276 человек

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. По состоянию на 4 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. 719 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 3 февраля число безработных составляло 109 тыс. 995 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 276 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,17%.

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