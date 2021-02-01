Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 110 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. По состоянию на 3 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. 995 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 2 февраля число безработных составляло 110 тыс. 368 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 373 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,19%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 215 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. По состоянию на 2 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. ...

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,21%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 127 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. По состоянию на 19 января в Свердловской области официально зарегистрировано 112 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 722 человека

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. По состоянию на 14 января в Свердловской области официально зарегистрировано 113 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 625 человек

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. По состоянию на 13 января в Свердловской области официально зарегистрировано 114 тыс. ...