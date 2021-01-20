Пассажиропоток в российских аэропортах сократился на 41% по итогам 2020 года

УрБК, Москва, 01.02.2021. Пассажиропоток в российских аэропортах по итогам 2020 года сократился на 41% в сравнении с 2019 годом, составив 129,56 млн человек, следует из данных Росавиации.
Максимальное сокращение зафиксировано в разделе международных авиаперевозок (-77%, до 17,1 млн человек). Объем внутренних авиаперевозок сократился на 23%, до 112,4 млн человек.
Как ранее писал УрБК, в екатеринбургском аэропорту Кольцово за прошлый год пассажиропоток сократился на 44% в сравнении с 2019 годом. Обслужено всего 3,55 млн тыс. пассажиров.
Как следует из материалов Росавиации, минимальное количество пассажиров побывало в Кольцово в апреле 2020 года (28 тыс. 799 человек). Для сравнения: в январе 2020 года в аэропорту было обслужено 420 тыс. 348 пассажиров. Резкий подъем уровня пассажиропотока наблюдался с июня 2020 года — обслужено 132 тыс. 747 человек. В августе 2020 года (после открытия международного сообщения с рядом стран) пассажиропоток увеличился до 498 тыс. 284. Однако осенью этот показатель начал снижаться. Так, в ноябре 2020 года в аэропорту побывало 238 тыс. 032 пассажира.
В прошлом году на рейсах в международном аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») было обслужено 3 млн ...20.01.2021 Пассажиропоток аэропорта Кольцово снизился на 44% в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. В прошлом году на рейсах в международном аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты ...28.12.2020 Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за год снизился на 46,2%
УрБК, Москва, 28.12.2020. В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению ...27.02.2020 В январе 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 6,8%
УрБК, Москва, 27.02.2020. Российские авиакомпании в январе 2020 года увеличили пассажиропоток по сравнению с ...16.07.2012 В первом полугодии пассажиропоток в Кольцово вырос на 18,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2012. За первые шесть месяцев 2012 г. в международном аэропорту Кольцово было обслужено 1 683 ...