Обогатительная фабрика «Распадская» отгрузила 100 млн тонн угольного концентрата с начала эксплуатации предприятия

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Обогатительная фабрика «Распадская» отгрузила потребителям 100 млн т концентрата с момента запуска предприятия в эксплуатацию. Юбилейный состав отправили торжественно. Руководители Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) и предприятия поздравили коллектив с производственным достижением и отметили почетными грамотами лучших работников.
«Фабрика «Распадская» — молодое современное предприятие, где добытый горняками компании уголь перерабатывается в качественный концентрат, востребованный металлургическими и коксохимическими предприятиями. За цифрой 100 млн тонн стоит труд всего коллектива, грамотное планирование работы всех служб фабрики», — отметил директор по производству Распадской угольной компании Сергей Горбатов.
Как сообщает Управление по связям с общественностью компании, по итогам 2020 года рекордных показателей также добились работники технологического комплекса погрузки фабрики «Распадская». Потребителям отгрузили максимальный объем угля за 15-летнюю историю предприятия — 9,6 млн т. Это на 1 млн т больше, чем в 2019 году.
«Сегодня на фабрике продолжают модернизировать оборудование, улучшать условия труда. Так, на технологическом комплексе погрузки совместно с железнодорожниками Томусинского погрузочно-транспортного управления (входит в Распадскую угольную компанию) обновили рабочие помещения для операторов, улучшили процесс взвешивания вагонов и в итоге стали грузить уголь точнее и быстрее», — говорится в сообщении.
ОФ «Распадская» — крупнейшая фабрика в России, перерабатывающая коксующиеся угли всех основных марок — ГЖ, ГЖО, К, КС, ОС, Ж. Угольная продукция, выпущенная на фабрике, отправляется по России и за рубеж, это более 20 направлений.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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