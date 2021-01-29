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29.01.2021

Утилизационный сбор на транспорт в России поднимут на 25% в I квартале 2021 года

УрБК, Москва, 29.01.2021. Утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили в России будет увеличен на 25% до конца I квартала 2021 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Утилизационный сбор был установлен в стране в 2012 году для импортеров транспортных средств. Впоследствии он был распространен на всех производителей.

О возможном повышении ставки стало известно во второй декаде января 2021 года, когда Минпромторг РФ опубликовал соответствующий проект.

Для легковых автомобилей базовую ставку утильсбора планируется поднять с 20 до 25 тыс. руб., для грузовых — со 150 до 187,5 тыс. руб.

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