Утилизационный сбор на транспорт в России поднимут на 25% в I квартале 2021 года

УрБК, Москва, 29.01.2021. Утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили в России будет увеличен на 25% до конца I квартала 2021 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Утилизационный сбор был установлен в стране в 2012 году для импортеров транспортных средств. Впоследствии он был распространен на всех производителей.
О возможном повышении ставки стало известно во второй декаде января 2021 года, когда Минпромторг РФ опубликовал соответствующий проект.
Для легковых автомобилей базовую ставку утильсбора планируется поднять с 20 до 25 тыс. руб., для грузовых — со 150 до 187,5 тыс. руб.
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