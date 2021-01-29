Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по количеству выданных в 2020 году микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Свердловской области в 2020 году был выдан 683 тыс. 841 микрозаем, что на 0,3% больше показателя 2019 года (681 тыс. 694 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 4-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Кроме этого, в топ-5 по числу выданных в 2020 году микрозаймов попали Москва (901,0 тыс. ед.), Московская область (801,2 тыс. ед.), Краснодарский край (692,6 тыс. ед.) и Кемеровская область (641,8 тыс. ед.).



В целом по стране за 2020 год было выдано 18,78 млн займов «до зарплаты», что на 0,9% меньше уровня 2019 года (18,96 млн ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» полностью восстановилась. По его мнению, начиная с мая процесс улучшения ситуации на рынке микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами.