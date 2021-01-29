УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2021

Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по количеству выданных в 2020 году микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Свердловской области в 2020 году был выдан 683 тыс. 841 микрозаем, что на 0,3% больше показателя 2019 года (681 тыс. 694 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Кроме этого, в топ-5 по числу выданных в 2020 году микрозаймов попали Москва (901,0 тыс. ед.), Московская область (801,2 тыс. ед.), Краснодарский край (692,6 тыс. ед.) и Кемеровская область (641,8 тыс. ед.).

В целом по стране за 2020 год было выдано 18,78 млн займов «до зарплаты», что на 0,9% меньше уровня 2019 года (18,96 млн ед.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» полностью восстановилась. По его мнению, начиная с мая процесс улучшения ситуации на рынке микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2021 На Южном Урале в 2020 году количество выданных микрозаймов снизилось на 5,8%

УрБК, Челябинск, 29.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 575 тыс. 885 микрозаймов, что на 5,8% меньше ...

11.01.2021 Число выданных за 11 месяцев 2020 года микрозаймов на Среднем Урале выросло на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. В Свердловской области за январь-ноябрь 2020 года было выдано 608 тыс. 322 микрозайма, ...

11.01.2021 На Южном Урале количество выданных за январь-ноябрь 2020 года микрозаймов снизилось на 6,1%

УрБК, Челябинск, 11.01.2021. В Челябинской области за январь-ноябрь 2020 года было выдано 513 тыс. 939 микрозаймов, что ...

09.10.2020 Свердловская область вошла в топ-5 субъектов РФ по числу выданных микрозаймов в августе

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2020. Число микрозаймов, выданных в Свердловской области в августе этого года, по сравнению с ...

27.07.2020 Южный Урал занял 7-е место в рейтинге российских регионов по числу выданных микрозаймов

УрБК, Челябинск, 27.07.2020. В Челябинской области в июне текущего года было выдано 40 тыс. 162 микрозайма, что на 10% ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18