В Екатеринбурге в 2022 году благоустроят общественную территорию «Солнечные аллеи» и парк «Преображенский»

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории для первоочередного благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации города.



Первые два места в голосовании заняли общественная территория «Солнечные аллеи» в Солнечном (68 тыс. 926 голосов) и парк «Преображенский» в Академическом (68 тыс. 753 голоса). Оба объекта будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2022 год.



«Комиссия решила, что жители обеих территорий достойны того, чтобы у них строились не только дома и школы, но и места, где можно отдыхать», — заявила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



Остальные общественные территории заметно уступили лидерам голосования. За «Летний парк» на Уралмаше проголосовали 10 тыс. 111 человек, за сад «имени Ф. Энгельса» — 3 тыс. 904 человека, за сквер на ул. Опалихинской — 3 тыс. 678 человек.



Всего в рейтинговом голосовании приняли участие более 155 тыс. человек.