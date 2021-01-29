УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2021

Замглавы Шалинского городского округа оштрафован на 50 тыс. рублей за свалки на землях сельхозназначений

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Управлении Россельхознадзора по Свердловской области посчитали, что заместитель главы администрации Шалинского городского округа Анатолий Зайцев не предпринимал мер к ликвидации двух несанкционированных свалок ТКО на землях сельхозназначения в границах муниципалитета.

Постановлением начальника отдела регионального Управления Россельхознадзора муниципальный служащий был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в сумме 50 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, не согласившись с постановлением о штрафе, А. Зайцев обратился в Шалинский районный суд, затем и в Свердловский областной суд, где просил отменить постановление должностного лица и решение нижестоящего суда.

Как было установлено в ходе проверки, земельные участки, на которых скопились свалки, не были размежеваны, не поставлены на кадастровый учет, поэтому обязанность по их защите возложена на администрацию Шалинского городского округа, согласно должностной инструкции, именно на А. Зайцева.

Замглавы администрации Шалинского городского округа был обязан организовывать мероприятия по охране окружающей среды в границах городского округа, а также деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, счел, что доводы жалобы сводятся к переоценке установленных обстоятельств дела, которые уже исследованы судом первой инстанции, и не ставят под сомнение законность и обоснованность состоявшихся по делу решений. Решение Шалинского районного суда было оставлено без изменений», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Замглавы Шалинского городского округа А. Зайцев был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2017 В Ревде суд обязал горадминистрацию ликвидировать свалки бытовых отходов

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. В Ревде суд обязал администрацию городского округа ликвидировать несанкционированные ...

10.10.2016 Суд обязал власти Каменска-Уральского отремонтировать дороги в городе

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2016. Свердловский областной суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации ...

23.08.2016 Прокуратура добивается ликвидации несанкционированных свалок на дороге Тавда — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2016. В Тавде по иску прокуратуры администрация муниципалитета ликвидирует ...

02.02.2016 Прокуратура вынесла предписание главе Шалинского ГО за ограничение водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Прокуратура вынесла предписание главе Шалинского городского округа за ограничение ...

13.04.2010 Главе Шалинского городского округа Олегу Сандакову внесено представление об устранении нарушений прав граждан на компенсацию льгот по коммунальным услугам

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2010. Прокуратура Шалинского района установила, что в результате бездействия администрации ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18