Замглавы Шалинского городского округа оштрафован на 50 тыс. рублей за свалки на землях сельхозназначений

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Управлении Россельхознадзора по Свердловской области посчитали, что заместитель главы администрации Шалинского городского округа Анатолий Зайцев не предпринимал мер к ликвидации двух несанкционированных свалок ТКО на землях сельхозназначения в границах муниципалитета.



Постановлением начальника отдела регионального Управления Россельхознадзора муниципальный служащий был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в сумме 50 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, не согласившись с постановлением о штрафе, А. Зайцев обратился в Шалинский районный суд, затем и в Свердловский областной суд, где просил отменить постановление должностного лица и решение нижестоящего суда.



Как было установлено в ходе проверки, земельные участки, на которых скопились свалки, не были размежеваны, не поставлены на кадастровый учет, поэтому обязанность по их защите возложена на администрацию Шалинского городского округа, согласно должностной инструкции, именно на А. Зайцева.



Замглавы администрации Шалинского городского округа был обязан организовывать мероприятия по охране окружающей среды в границах городского округа, а также деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.



«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, счел, что доводы жалобы сводятся к переоценке установленных обстоятельств дела, которые уже исследованы судом первой инстанции, и не ставят под сомнение законность и обоснованность состоявшихся по делу решений. Решение Шалинского районного суда было оставлено без изменений», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Замглавы Шалинского городского округа А. Зайцев был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель».