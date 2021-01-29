В Екатеринбурге лжесотрудница соцслужбы похитила у пенсионерки 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут подозреваемую в хищении 1,5 млн руб. у пенсионерки.



«Как рассказала потерпевшая, 26 января в дневное время около 15.00 в ее дверь по адресу Лобкова, 34 постучалась неизвестная женщина на вид 40 лет. Она объяснила, что является представителем социальной службы и на пожилую женщину якобы выделен продуктовый набор, и, кроме того, ей необходимо обменять деньги старого образца на новые. Пенсионерка пустила лжесотрудника соцслужбы в квартиру. После этого хозяйка жилища передала неизвестной конверт с денежными накоплениями на сумму полтора миллиона рублей. Затем гостья поспешила покинуть квартиру», — говорится в сообщении Отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Потерпевшая обратилась в полицию. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемой, причастной к данному преступлению.



В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».