В Екатеринбурге лжесотрудница соцслужбы похитила у пенсионерки 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут подозреваемую в хищении 1,5 млн руб. у пенсионерки.
«Как рассказала потерпевшая, 26 января в дневное время около 15.00 в ее дверь по адресу Лобкова, 34 постучалась неизвестная женщина на вид 40 лет. Она объяснила, что является представителем социальной службы и на пожилую женщину якобы выделен продуктовый набор, и, кроме того, ей необходимо обменять деньги старого образца на новые. Пенсионерка пустила лжесотрудника соцслужбы в квартиру. После этого хозяйка жилища передала неизвестной конверт с денежными накоплениями на сумму полтора миллиона рублей. Затем гостья поспешила покинуть квартиру», — говорится в сообщении Отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Потерпевшая обратилась в полицию. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемой, причастной к данному преступлению.
В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. В Екатеринбурге телефонная мошенница вынудила местного жителя оформить кредит на сумму ...26.10.2020 Пенсионерка из Екатеринбурга оформила несколько кредитов и перевела мошенникам более 843 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Телефонные аферисты, представившись сотрудниками силовых ведомств, убедили жительницу ...19.10.2020 В Екатеринбурге лжесотрудница банка и лжесиловик похитили у 73-летней пенсионерки более 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Телефонные мошенники под видом сотрудника банка и правоохранительных органов похитили у ...13.10.2020 В Екатеринбурге лжесотрудник Пенсионного фонда РФ похитила у пенсионерки свыше 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2020. Жительница Екатеринбурга передала денежные накопления в размере 530 тыс. руб. ...25.09.2020 Мошенник под видом сотрудника банка похитил у жительницы Екатеринбурга 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных IT-аферистов, которые обманным путем ...