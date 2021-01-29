УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2021

В Екатеринбурге лжесотрудница соцслужбы похитила у пенсионерки 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут подозреваемую в хищении 1,5 млн руб. у пенсионерки.

«Как рассказала потерпевшая, 26 января в дневное время около 15.00 в ее дверь по адресу Лобкова, 34 постучалась неизвестная женщина на вид 40 лет. Она объяснила, что является представителем социальной службы и на пожилую женщину якобы выделен продуктовый набор, и, кроме того, ей необходимо обменять деньги старого образца на новые. Пенсионерка пустила лжесотрудника соцслужбы в квартиру. После этого хозяйка жилища передала неизвестной конверт с денежными накоплениями на сумму полтора миллиона рублей. Затем гостья поспешила покинуть квартиру», — говорится в сообщении Отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Потерпевшая обратилась в полицию. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемой, причастной к данному преступлению.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.11.2020 Лжесотрудница банка вынудила жителя Екатеринбурга оформить кредит на 409 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. В Екатеринбурге телефонная мошенница вынудила местного жителя оформить кредит на сумму ...

26.10.2020 Пенсионерка из Екатеринбурга оформила несколько кредитов и перевела мошенникам более 843 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Телефонные аферисты, представившись сотрудниками силовых ведомств, убедили жительницу ...

19.10.2020 В Екатеринбурге лжесотрудница банка и лжесиловик похитили у 73-летней пенсионерки более 2,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Телефонные мошенники под видом сотрудника банка и правоохранительных органов похитили у ...

13.10.2020 В Екатеринбурге лжесотрудник Пенсионного фонда РФ похитила у пенсионерки свыше 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2020. Жительница Екатеринбурга передала денежные накопления в размере 530 тыс. руб. ...

25.09.2020 Мошенник под видом сотрудника банка похитил у жительницы Екатеринбурга 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных IT-аферистов, которые обманным путем ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18