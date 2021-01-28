Официальный курс доллара США вырос на 1,15 руб., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 28.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 1,15 руб., до 76,18 руб., курс евро — на 91,24 коп., до 92,13 руб.