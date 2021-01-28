Торговые сети в Свердловской области ежеквартально поднимают цены на товары на 1-3%

Торговые сети, работающие на территории Свердловской области, ежеквартально поднимают цены по отдельным позициям в пределах 1-3% в зависимости от товарной позиции. Об этом УрБК рассказали в министерстве АПК и потребительского рынка региона.



Также в ведомстве добавили, что еще в конце декабря 2020 года свердловский минАПК провел встречи с представителями торговых сетей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по вопросу ценообразования на продукты питания. По данным министерства, с той встречи производители социально значимых товаров «стабилизировали цены в Свердловской области».



«По состоянию на 21 января 2021 года в Свердловской области заключено 135 соглашений о снижении и поддержании цен на сахар-песок и масло подсолнечное с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории нашей области. Таким образом, соглашениями охвачено порядка 30% объектов торговли продовольственными товарами на территории Свердловской области», — сообщили в ведомстве.



По данным Единой системы мониторинга цен и остатков товаров первой необходимости по состоянию на 19 января 2021 года, средняя минимальная цена на сахар-песок составила 45,20 руб./кг, на масло подсолнечное — 100,39 руб./л, на яйца куриные — 63,97 руб./дес., макаронные изделия — 61,92 руб./кг и картофель — 26,61 руб./кг.



Напомним, что в конце прошлого года правительство РФ уже заключило с производителями и ритейлом соглашение об установлении предельных цен на сахар, подсолнечное масло, муку и хлебобулочные изделия. Ритейлеры и экономисты раскритиковали меры по заморозке цен, предупредив, что это может привести к дефициту продуктов питания.



В начале 2021 года Минсельхоз РФ рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель.