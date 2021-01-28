Уральские строители и дума Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021 Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников и председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.



Как сообщает пресс-служба городской думы, документ станет основой для создания диалоговой площадки между народными избранниками и профессиональным строительным сообществом.



Соглашением предусмотрено ведение взаимных консультаций строителей и депутатов, совместная подготовка проектов правовых актов, аналитических и информационно-методических материалов, предложений по совершенствованию правового регулирования в области градостроительной деятельности.



Как сообщил спикер гордумы Игорь Володин, застройка является одним из главных элементов развития города. От нее зависят и экономические показатели, и мобильность населения, и туристический потенциал, и инвестиционная привлекательность.



«Вместе с Гильдией строителей Урала и СОСПП мы сможем выявлять проблемные моменты в сфере градостроительства и находить оптимальные решения. Совместная работа позволит планировать развитие Екатеринбурга в долгосрочной перспективе, улучшая качество жизни людей и создавая комфортную городскую среду», — заявил И. Володин.



В Гильдии строителей Урала отмечают, что взаимодействие крупнейших деятелей городской экономики, лиц, во многом определяющих условия жизни в городе, таких как застройщики с представительным органом, ни в коем случае не должно ограничиваться формальными поводами и процедурами.



«В действительности перед нами и общие задачи, и широчайший спектр актуальных для обсуждения вопросов, требующих согласования и совместного действия. Можно только посетовать на то, что подобное соглашение не было заключено раньше. Однако лучше поздно, чем никогда. И я с радостью высказываю уверенность в том, что сегодня мы открываем новую страницу в совместной работе по украшению и развитию Екатеринбурга», — отметил президент Гильдии строителей Урала В. Трапезников.



В СОСПП уточнили, что сегодня перед уральскими строителями стоят масштабные задачи по реновации центра города, развитию социальной инфраструктуры, сохранению объектов культурного наследия. От того, насколько своевременно и эффективно будут решаться эти задачи, зависит инвестиционная привлекательность города и экономический рост региона.



«Важно, что все участники процесса — власть, бизнес, экспертное сообщество, горожане — понимают необходимость объединения усилий и готовы работать вместе, разрабатывать общие планы по развитию города и сообща реализовывать их. Никто не намерен раскачивать лодку — девелоперы так же, как и горожане, и власть заинтересованы в том, чтобы город развивался грамотно и был удобным для жизни и работы», — резюмировал председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.



Соглашение, подписанное уральскими строителями и депутатами, вступило в силу с даты подписания, 28 января 2021 года, и заключено на неопределенный срок, уточнили в Екатеринбургской городской думе.