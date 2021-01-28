Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской области вырос в 2,2 раза

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской области (общее число просмотренных объявлений) в 2020 году вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании сервиса «Авито».
Объем предложения за год сократился на 4%. Средняя стоимость не изменилась (8 тыс. руб. в сутки).
«В целом жители России активнее всего интересовались краткосрочной арендой недвижимости в своем или соседнем регионе. Во многом это объясняется желанием обезопасить себя на фоне пандемии: путешественники в 2020 году предпочитали отдыхать в областях, куда можно добраться на личном транспорте с минимальным количеством контактов, и жить изолированно, что в том числе повлияло на рост интереса к аренде загородной недвижимости», — заявил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.
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