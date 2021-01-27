ГИБДД будет эвакуировать транспорт с улиц Академика Вонсовского и Мичурина в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Екатеринбурге начали эвакуировать транспортные средства, которые оказались на пути ...

В Екатеринбурге начали эвакуировать транспорт по маршруту прохождения уборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. ГИБДД Екатеринбурга в связи с предстоящей на этих выходных уборкой города от снега ...

ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей об ответственности за припаркованные в неположенных местах автомобили

Администрация Екатеринбурга обратилась к жителям и гостям уральской столицы с просьбой не оставлять машины на обочинах ...

Администрация Екатеринбурга: Работа по уборке снега будет усилена

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2010. Администрация Екатеринбурга обратилась к жителям и гостям уральской столицы с просьбой ...

Администрация Екатеринбурга призвала горожан временно отказаться от поездки на личном автотранспорте

В ночь с 9 на 10 марта 2010 года с улиц Екатеринбурга вывезено более 4 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2010. В ночь с 9 на 10 марта на снежные свалки Екатеринбурга было вывезено более 4 тыс. тонн ...