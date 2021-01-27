ГИБДД будет эвакуировать транспорт с улиц Академика Вонсовского и Мичурина в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Завтра, 28 января, городские службы приступят к вывозу снежных масс с улиц Академика Вонсовского и Мичурина — от улицы Декабристов до улицы Тверитина. Автомобили, мешающие работе техники, будет эвакуированы.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в связи с запланированными работами по расчистке улиц от снежных завалов, администрация Екатеринбурга обращается с просьбой к жителям не парковать личный транспорт в местах уборки мегаполиса от снега.
«Инспекторы ГИБДД заблаговременно установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия. Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства будут эвакуированы», — говорится в сообщении.
Муниципалитет просит жителей Екатеринбурга с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку автотранспортных средств вдоль обочин и в парковочных карманах обозначенных улиц.
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