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26.01.2021

В 2020 году свердловские судебные приставы взыскали с должников 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Общая сумма взысканной в результате деятельности судебных приставов на Среднем Урале задолженности в 2020 году составила 2,5 млрд руб. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела по организации исполнительного производства Управления ФССП России по Свердловской области Кристина Кашина.

По ее словам, из-за введенного на территории РФ в связи с пандемией COVID-19 моратория на исполнительное производство сумма взысканной с должников по исполнительным производствам задолженности в 2020 году оказалась меньше показателя 2019 года.

«На сегодняшний день в структуре должников по исполнительным производствам преобладают должники-физические лица, которые не оплатили задолженность по налогам на имущество — 116 тыс. таких исполнительных производств. В отношении ИП и юрлиц возбуждена 91 тыс. исполнительных производств на сумму 5,5 млрд руб.», — сообщила К. Кашина.

Всего по состоянию на 1 января 2021 года в УФССП России по Свердловской области насчитывалось 207 тыс. неисполненных исполнительных производств на сумму свыше 7 млрд руб., уточнила К. Кашина.

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