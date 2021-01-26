Фабрика «Распадская» стала лидером среди углеобогатительных предприятий России и ближнего зарубежья

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Обогатительная фабрика «Распадская» (входит в промышленную группу ЕВРАЗ) переработала более 12,2 млн т рядового угля и выпустила 8,6 млн т концентрата за 2020 год. Лидером среди углеобогатительных предприятий России и ближнего зарубежья предприятие стало уже во второй раз, улучшив свой рекорд 2019 года.



Как сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании (РУК), фабрика была открыта в 2005 году. В последние годы здесь активно обновляется оборудование, взят курс на автоматизацию производства. Например, в 2020 году заменили 10 грохотов, вывели на максимальные показатели работы камерные фильтр-прессы, установленные в 2019 году.







«Активно внедряются современные цифровые проекты. На фабрике реализовали систему позиционирования транспорта на угольном складе, разрабатывают систему-подсказчика, анализирующую технологические процессы в цехе. Новые технологии помогают обогатителям увеличивать объем и улучшать качество выпускаемой угольной продукции. Большое внимание уделяется промышленной безопасности. Весь технологический процесс круглосуточно контролируется из диспетчерской», — говорится в сообщении.







Сегодня на предприятии работает 445 человек. Коллектив активно вовлечен в модернизацию. Действует «Фабрика идей», куда любой из работников может подать свое предложение по улучшению условий труда и отдыха, промышленной безопасности. За три года работники предложили более 1 тыс. 570 идей, многие из них реализовали.







Фабрика «Распадская» перерабатывает коксующиеся угли всех основных марок — ГЖ, ГЖО, К, КС, ОС, Ж. Качество угольной продукции, отгружаемой потребителям, строго отслеживается. Углехимическая лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения необходимых анализов.



С 2018 года в лаборатории открыто отделение, где в условиях, приближенных к коксохимическому производству, концентрат превращают в кокс, а затем испытывают его на качественные характеристики — реакционную способность и горячую прочность. Эти показатели особенно важны для металлургов.



После обогащения на обогатительной фабрике «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа