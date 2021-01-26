«ВСМПО-Ависма» и Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титана

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Корпорация «ВСМПО-Ависма» и Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу уральского предприятия.



По условиям контракта, «ВСМПО-Ависма» будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки с целью обеспечения потребностей в изготовлении гражданских самолетов различных моделей: 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.



Отметим, что в апреле прошлого года «ВСМПО-Ависма» пересмотрела производственный план на 2020 год с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т. титановой продукции (минус 32%). Как отмечали представители компании, из-за пандемии коронавируса авиаперевозки в мире сократились на 90%. В связи с этим клиенты корпорации перестали заказывать новые самолеты и ремонтировать старые.



Корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титановой продукции (занимает около 25% рынка) — слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Также предприятие производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана.