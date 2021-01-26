В Свердловской области выявлено 358 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 358 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 января 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 68 тыс. 662 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 18 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 1 тыс. 956. За сутки из больниц выписаны 370 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 61 тыс. 185 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 18 тыс. 241 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 756 тыс. 931 человек. За сутки зарегистрировано 564 летальных случая (всего 70 тыс. 428), выздоровели 23 тыс. 798 человек (всего 3 млн 174 тыс. 561).