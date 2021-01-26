В администрации Екатеринбурга заявили, что не могут справиться с пробками на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов заявил, что администрация города не в состоянии решить проблему с пробками на дорогах. Об этом он заявил 26 января 2021 года в рамках информационного часа на заседании Екатеринбургской гордумы.
По словам А. Бубнова, причиной транспортного коллапса в муниципалитете стали новые ГОСТы по пешеходной фазе светофоров
«Пробки к нам пришли навсегда. Мы ничего с ними сделать не можем. В 2018 году был утвержден ГОСТ, мы начали вводить пешеходные фазы. Тогда ввели отдельные пешеходные фазы на четыре светофорных объекта», — заявил замглавы города.
Напомним, что транспортный коллапс в Екатеринбурге возник с 11 января 2021 года после первых снегопадов. В часы пик в городе наблюдаются пробки от 7 до 10 баллов.
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