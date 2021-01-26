Спад российской промышленности в 2020 году составил 2,9%

УрБК, Москва, 26.01.2021. В 2020 году спад промышленного производства в России составил 2,9%. Наибольшее снижение в прошлом году продемонстрировал сырьевой сектор за счет сокращения добычи полезных ископаемых.
Как сообщают в Росстате, в наибольшей степени в 2020 году в России сократилась добыча полезных ископаемых — на 7,0% к 2019 году. Это связано с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+, что привело к падению объемов нефте- и газодобычи на 8,1%.
Обрабатывающие производства по итогам 2020 года показали рост на 0,3% по сравнению с 2019 годом.
В отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, темпы падения составили 3,8%, в электро- и теплоэнергетике — 2,5%, уточняют в Росстате.
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