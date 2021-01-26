УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
26.01.2021

В Первоуральске за мошенничество с жильем на 17 млн рублей осуждены члены ОПГ

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Первоуральский городской суд вынес приговор шести членам организованной преступной группы, которые были признаны виновными в мошенничестве с жильем.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, осуждены Сергей Таран, Валерий Рожин, Леонид Коробейников, Евгений Ахметшин, Алексей Зеленин и Алексей Габдрахманов.

В суде было установлено, что члены ОПГ действовали с 2009 по 2016 год. Подсудимые подыскивали собственников квартир, которые злоупотребляли спиртными напитками. Затем злоумышленники входили в доверие к владельцам жилплощади и впоследствии уговаривали их провести сделку «по распоряжению имеющейся у потерпевших недвижимостью за вознаграждение».

«После чего осужденные либо совершали хищение денежных средств, полученных в результате продажи недвижимости, либо получали само право собственности на указанную недвижимость, не предоставляя никакого эквивалента потерпевшим, либо предоставляя жилое помещение, которое явно не соответствовало ранее имеющемуся у потерпевших», — говорится в сообщении.

Члены ОПГ документально оформляли все совершаемые сделки, в том числе путем отбора расписок, заключения соглашений на оказание услуг, предложения вариантов жилья для обмена, предоставления возможности временного проживания в указанном жилье. Сумма ущерба, причиненного преступлениями, составила более 17 млн руб.

Первоуральский городской суд назначил наказание Сергею Тарану и Евгению Ахметшину в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима обоим, Валерию Рожину — в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Леониду Коробейникову — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Алексею Зеленину — в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Алексею Габдрахманову — в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.10.2019 В Екатеринбурге осуждены члены преступной группы за 40 краж на сумму свыше 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, ...

20.09.2019 В Асбесте осудили двоих мужчин за разбойное нападение на центр микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Асбестовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей ...

16.11.2018 Суд в Екатеринбурге назначил условные сроки двум членам «похоронной» ОПГ

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

17.01.2018 В Первоуральске осуждена группа риэлторов за 13 эпизодов мошенничества с жильем

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2108. Первоуральский городской суд вынес приговор семи участникам группы «черных» риэлторов, ...

27.12.2017 В Екатеринбурге вынесли приговор «черным риэлторам» за серию махинаций с жильем

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор пяти местным жителям, признанным ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18