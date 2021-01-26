В Первоуральске за мошенничество с жильем на 17 млн рублей осуждены члены ОПГ

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Первоуральский городской суд вынес приговор шести членам организованной преступной группы, которые были признаны виновными в мошенничестве с жильем.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, осуждены Сергей Таран, Валерий Рожин, Леонид Коробейников, Евгений Ахметшин, Алексей Зеленин и Алексей Габдрахманов.



В суде было установлено, что члены ОПГ действовали с 2009 по 2016 год. Подсудимые подыскивали собственников квартир, которые злоупотребляли спиртными напитками. Затем злоумышленники входили в доверие к владельцам жилплощади и впоследствии уговаривали их провести сделку «по распоряжению имеющейся у потерпевших недвижимостью за вознаграждение».



«После чего осужденные либо совершали хищение денежных средств, полученных в результате продажи недвижимости, либо получали само право собственности на указанную недвижимость, не предоставляя никакого эквивалента потерпевшим, либо предоставляя жилое помещение, которое явно не соответствовало ранее имеющемуся у потерпевших», — говорится в сообщении.



Члены ОПГ документально оформляли все совершаемые сделки, в том числе путем отбора расписок, заключения соглашений на оказание услуг, предложения вариантов жилья для обмена, предоставления возможности временного проживания в указанном жилье. Сумма ущерба, причиненного преступлениями, составила более 17 млн руб.



Первоуральский городской суд назначил наказание Сергею Тарану и Евгению Ахметшину в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима обоим, Валерию Рожину — в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Леониду Коробейникову — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Алексею Зеленину — в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Алексею Габдрахманову — в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.