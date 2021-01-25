Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 74 коп.

УрБК, Москва, 25.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 50 коп., до 74,86 руб., курс евро — на 74 коп., до 91,15 руб.