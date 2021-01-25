Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 74 коп.

УрБК, Москва, 25.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 50 коп., до 74,86 руб., курс евро — на 74 коп., до 91,15 руб.
УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. ...21.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 18 коп.
УрБК, Москва, 21.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2021 года. Курс долл. ...18.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2021 года. Курс долл. ...14.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 14 коп.
УрБК, Москва, 14.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2021 года. Курс долл. ...11.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 64 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2021 года. Курс долл. ...