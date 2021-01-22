В Екатеринбурге вблизи аэропорта Кольцово появится торгово-логистический комплекс площадью более 300 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Администрация Екатеринбурга объявила о начале общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории в границах участка аэропорта Кольцово — Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги — ул. Черняховского и проектируемой магистральной дороги скоростного движения.



Как указано в документах, которые размещены на сайте горадминистрации, в уральской столице до 2025 года появится крупный торгово-логистический центр площадью более 300 тыс. кв. м. Этот комплекс будет предназначен для хранения и продажи промышленных и хозяйственных товаров непродовольственного назначения.



«Общая площадь проектируемых зданий складского назначения составит около 239 тыс. кв. м. В состав торгово-логистической зоны входят проектируемые торговые центры общей площадью 70 тыс. кв. м.», — говорится в материалах.



Также на этом земельном участке планируется разместить храм площадью 1,5 тыс. кв. м.