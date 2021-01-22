В 2020 году «Почта России» отказалась от масштабных ремонтов отделений связи на Урале

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В прошлом году АО «Почта России» свернула планы по ремонту почтовых отделений на Урале из-за пандемии COVID-19 и связанным с ней экономическим кризисом. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев.



По словам Д. Киселева, в 2020 году компания ремонтировала только те отделения, где работы уже были начаты ранее, или те, где требовался срочный ремонт.



«Так как весной возникла эта странная ситуация, в которой никто не мог спрогнозировать, как будут развиваться события с бизнесом, с доходами «Почты России», наши планы по ремонту отделений были свернуты. Если раньше в год по Уралу мы ремонтировали порядка 200-220 отделений, в прошлом году эта цифра была гораздо меньше. Даже ремонтами это назвать нельзя. Там, где нужно было срочно поменять окна, мы меняли окна, где нужно был менять котлы — мы меняли котлы, где нужно было что-то делать с полом, мы срочно меняли пол. В основном все ремонты касались коммунальных проблем, связанных с отоплением, с водой, доступом в отделение. Таких ремонтов, чтобы мы закрывали отделение и через месяц наши клиенты входили в совершенно другое, гораздо лучшее отделение — такого не было», — сказал Д. Киселев.



В 2021 году, согласно сформированной программе ремонтов, на территории макрорегиона Урал будет реконструировано более 10 отделений, что меньше, чем в 2019 году, уточнил руководитель макрорегиона Урал АО «Почта России».