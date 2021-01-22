Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 99 коп., до 74,36 руб., курс евро — на 1,44 руб., до 90,40 руб.