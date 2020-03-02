Суд в Талице оштрафовал бывшего главного энергетика крупного предприятия за коммерческий подкуп

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Талицкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного энергетика-теплотехника крупного предприятия, расположенного в поселке Троицкий.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денежных средств за совершение действия в интересах дающего лица, совершенное в значительном размере».



«В 2019 году обвиняемый, занимая должность главного энергетика-теплотехника предприятия, договорился с менеджером коммерческой организации из Екатеринбурга о приобретении оборудования для освещения территории рядом с предприятием по ценам, более чем на 190 тыс. руб. превышающим рыночную стоимость такого оборудования. За указанные действия в интересах этой организации менеджер по продажам обязался перечислять на счет обвиняемого 10% от стоимости приобретаемого оборудования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В результате незаконных действий обвиняемый получил от менеджера по продажам 77 тыс. руб.



Талицкий районный суд назначил экс-главному энергетику наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. А также лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на срок 3 года.



В рамках уголовного дела удовлетворен гражданский иск бывшего работодателя мужчины о взыскании с подсудимого причиненного предприятию его незаконными действиями ущерба в размере 190 тыс. руб.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточняют в прокуратуре Свердловской области.



В отношении менеджера по продажам коммерческой организации вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании примечания 2 к статье 204 УК РФ в связи с тем, что он добровольно сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.