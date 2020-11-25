Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе-октябре 2020 года составил 182 млрд 910 млн руб., сообщает Свердловскстат.
В сопоставимых ценах показатель вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в октябре 2020 года составил 246 млрд ...02.11.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...27.08.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-июле вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...27.07.2020 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в I полугодии вырос на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...26.06.2020 Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-мае сократился на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в ...