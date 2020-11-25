Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе-октябре вырос на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе-октябре 2020 года составил 182 млрд 910 млн руб., сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах показатель вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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