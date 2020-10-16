В Екатеринбурге завершили ремонт водоперепускной трубы через реку Патрушиху

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В Екатеринбурге завершили работы по замене ветхого участка водоперепускной трубы через реку Патрушиху.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, движение транспорта по отрезку, где проходили работы, в районе улицы Осоковой, будет открыто 1 декабря.
«Старая труба разрушалась, дорога над ней пришла в негодность. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время объезда района летом 2020 года дал поручение отремонтировать водоперепускную трубу. Рабочие демонтировали разрушенные звенья трубы и установили новые. Берега будут укреплены габионом. Ход работ на объекте проверил глава района Андрей Морозов», — сообщили в администрации Верх-Исетского района.
В следующем году с наступлением тепла рабочие заасфальтируют на этом участке дорогу и сделают новый тротуар.
Напомним, что ремонт водоперепускной трубы через реку Патрушиху проводился по поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, которое он дал во время летних объездов отдаленных территорий.
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