Средний размер потребкредитов в Свердловской области в октябре вырос на 34,8%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Свердловской области средний размер выданных в октябре текущего года потребительских кредитов составил 240 тыс. 146 руб., что на 34,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (178 тыс. 103 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных в октябре потребкредитов оказалась Москва (513,7 тыс. руб.), на втором — Ямало-Ненецкий АО (393,8 тыс. руб.), на третьем — Ханты-Мансийский АО (364,9 тыс. руб.), на четвертом — Московская область (360,3 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (352 тыс. руб.).
При этом, согласно исследованию НБКИ, средний размер выданных за указанный период потребкредитов вырос во всех регионах страны. Сильнее всего этот показатель увеличился в Приморском крае (+42,0%), Омской области (+40,7%), Республике Татарстан (+38,1%), Кемеровской области (+37,9%) и Красноярском крае (+37,8%).
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