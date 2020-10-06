Число вакансий курьеров в Екатеринбурге за год выросло на 238%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В октябре-ноябре 2020 года число вакансий курьеров в Екатеринбурге выросло на 238% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».
Спрос на вакансии курьеров в уральской столице за год увеличился на 69%.
Аналитики отмечают, что интерес соискателей сейчас ниже, чем количество предложений от работодателей.
«На медленный рост или даже снижение интереса соискателей к вакансиям в ряде крупнейших городов влияют многие факторы. Это и сезонность, и наличие альтернатив на рынке, и нежелание большинства наших соотечественников работать на «мигрантских» позициях без крайней нужды», — заявил руководитель по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.
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