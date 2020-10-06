УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:44

Число вакансий курьеров в Екатеринбурге за год выросло на 238%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В октябре-ноябре 2020 года число вакансий курьеров в Екатеринбурге выросло на 238% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

Спрос на вакансии курьеров в уральской столице за год увеличился на 69%.

Аналитики отмечают, что интерес соискателей сейчас ниже, чем количество предложений от работодателей.

«На медленный рост или даже снижение интереса соискателей к вакансиям в ряде крупнейших городов влияют многие факторы. Это и сезонность, и наличие альтернатив на рынке, и нежелание большинства наших соотечественников работать на «мигрантских» позициях без крайней нужды», — заявил руководитель по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.10.2020 Число вакансий в Екатеринбурге в III квартале выросло на 74%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. По итогам III квартала 2020 года количество вакансий в уральской столице выросло на 74% ...

25.08.2020 Число вакансий в предприятиях общепита в Свердловской области за последнюю неделю выросло на 110%

Число вакансий в общепите на Среднем Урале с 18 по 24 августа включительно выросло на 110% по сравнению с предыдущей ...

25.08.2020 Число вакансий в предприятиях общепита в Свердловской области за последнюю неделю выросло на 110%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2020. Число вакансий в общепите на Среднем Урале с 18 по 24 августа включительно выросло на ...

29.04.2019 В Екатеринбурге число вакансий в производственной сфере за год выросло на 81%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. В Екатеринбурге в 2018 году число вакансий в сфере «Производство» выросло на 81% по ...

10.12.2015 Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре сократилось на 15%

Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре 2015 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности29.10.2020«Пакет Яровой» бессилен перед мошенниками30.10.2020Такси наехали с уточнением30.10.2020В каких сферах больше всего безработных?
Архив новостей
Ноябрь 2020 (616)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18