Число купленных в кредит автомобилей в Челябинской области с начала года снизилось на 13,6%

УрБК, Челябинск, 27.11.2020. В Челябинской области в январе-октябре текущего года было выдано 26 тыс. 405 автокредитов, что на 13,6% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (30 тыс. 572 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 7-е место в рейтинге среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по количеству выданных за 10 месяцев этого года автокредитов расположились Москва (54,3 тыс. ед.), Московская область (41,7 тыс. ед.), Санкт-Петербург (41,6 тыс. ед.), республики Татарстан (37,1 тыс. ед.) и Башкортостан (32,6 тыс. ед.).



Отмечается, что сокращение количества выданных кредитов на покупку автомобиля было выявлено во всех регионах страны. При этом наиболее значительное снижение объема выдачи было зафиксировано в Санкт-Петербурге (-26,3%), Москве (-26,1%), Московской области (-25,7%), Удмуртской Республике (-25,3%) и Пермском крае (-25,2%).



По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, после «провала» в апреле-мае 2020 года выдача автокредитов летом и осенью демонстрировала высокий уровень. Он считает, что причиной такой активности была реализация отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий.